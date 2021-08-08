Erzurum'da sel basan HES tüneli inşaatındaki kayıp işçi aranıyor

Yaşanan selin ardından çalıştığı HES inşaatında kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, Aksöyek'i çamurun içinde arıyor.

Erzurum'un İspir ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamlıkaya Mahallesi'nde, 5 Ağustos Perşembe günü saat 18.00 sıralarında sağanak etkili oldu.

Sağanak sonrası, dere olan bölgede meydana gelen sel, çalışmaların sürdüğü HES tünelini bastı.

1 İŞÇİ KAYBOLDU

Tüneldeki inşaat işçisi, bir çocuk babası, Ordulu Mustafa Aksöyek kayboldu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), AFAD ve JAK ekipleri, işçiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

HENÜZ İZİNE RASTLANAMADI

Çamur, balçık ve kayalarla dolu tünelin suyunu boşaltan ekipler, Mustafa Aksöyek'in izine henüz rastlamadı.

Tünel içinde milim milim ilerleyen ekipler, Aksöyek'in bulunması için yoğun mücadele veriyor.

























