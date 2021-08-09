4 gün önce yaşanan selde HES tüneli inşaatında kaybolan Mustafa Aksöyek’i bulabilmek çamura giren ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum’un İspir ilçesine 31 kilometre mesafedeki Çamlıkaya Mahallesi'nde, 5 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında etkili olan sağanak, sel felaketini beraberinde getirdi.

Bölgede yapımı devam eden hidroelektrik santrali (HES) sel suları ile doldu.

Tünelde, 1 çocuk babası inşaat işçisi Ordulu Mustafa Aksöyek kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi.

450 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümünü dolduran su boşaltıldı.

Çamur, balçık ve kayalarla dolu tünelde Aksöyek’e ulaşılamadı.

Erzurum’da selde kaybolan işçi, çamura girerek aranıyor VİDEO



EKİPLER ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Ekipler, yer yer 2 metreyi bulan çamura girerek arama çalışmalarına devam ediyor.

Saatlerce çamurun içinde Aksöyek'i arayan kurtarma ekibi, değişim sırasında tünelin önünden akan dere atağına girip, birbirlerini yıkayarak çamurlardan arınıyor.

Bir süre dinlenen ekip, daha sonra yeniden çamura giriyor.

“İKLİM DEĞİŞKENLİĞİ ÇOK FAZLA OLAN BİR BÖLGE”

Vali Okay Memiş, bölgeye giderek arama kurtarma çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Vali Memiş, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Burası bizim Erzurum olarak en uçta en sınırda olan köylerimizden bir tanesi. Hemen şu dağların arkasında Rize'nin Çamlıhemşin bölgesi. Burası çok kayalık ve sarp bir arazi yapısına sahip ve tam Karadeniz- Doğu Anadolu güzergahında olan iklim değişkenliği çok fazla olan bir bölge. Arkamızda bir HES inşaatı var.





Yaklaşık 500 metrelik bir tünel kazısı devam ediyorken akşam saatlerinde aniden gelen bir selle bu bölge karşı karşıya kaldı. Bölge insanı doğal bir afet olan sele ve ani yağışlara hazırlıklı diyebiliriz. Burada çalışan iki işçi kardeşimiz bulunuyordu. Birisi çalışan diğeri de onun amiri diyebiliriz. Burada selle ilgili ikaz yapılıyor. Selin geleceğini biliyorlar. Şu an içeride mahsur kalan kardeşimiz tekrardan bakmak için tünele giriyor. Çıkarken sel bir anda bastırıyor.





“HENÜZ BİTMEMİŞ VE EĞİMİ ÇOK FAZLA OLAN BİR TÜNEL”

Tahminlerimize göre kuvvetle muhtemel şu an tünelin içerisinde. Henüz bitmemiş ve eğimi çok fazla olan bir tünel. İki işçiden bir tanesi sele rağmen kurtulabiliyor. Hem çalışanlar hem de jandarmamız onu güvenli bölgeye çıkarabildiler. Ancak içeride kalan bir kardeşimiz var.

Onu bulmaya gayret ediyoruz. Suyu tahliye ediyoruz. İş makinaları içeriye girdi. Selden dolayı sadece su değil balçık, moloz, taş yığınlarıyla dolmuş vaziyette. Umuyoruz ki hayattadır. Hayatta olduğunu ümit ederek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz."