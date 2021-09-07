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    Erzurum'da sele kapılan işçinin cansız bedenine bir ay sonra ulaşıldı

    4 ay önce Ordu'dan Erzurum'a çalışmak için giden Mustafa Aksöyek, İspir'de tünelde sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verildi.
    • AA
    • 07.09.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 12:58
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    Erzurum'da sele kapılan işçinin cansız bedenine bir ay sonra ulaşıldı

    Erzurum'un İspir ilçesinde tünelde sel sularına kapılan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek'in cenaze töreni bugün gerçekleşti.

    Yaklaşık 4 ay önce çalışmak için Erzurum'a gittiği öğrenilen Aksöyek, İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden HES tünelinde çalıştığı sırada sel sularına kapıldı.

    Jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.

    1 AY SONRA BULUNDU

    Kayıp işçinin cansız bedeni, bir ay sonra ekiplerin uzun uğraşları sonucu tünelden çıkarılmıştı.

    Aksöyek'in cenazesi, Ünye ilçesi Saraçlı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı.

    Erzurum da sele kapılan işçinin cansız bedenine bir ay sonra ulaşıldı #1

    CENAZESİ BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

    Daha sonra İkizce ilçesi Devecik Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen cenaze, ardından Yenice Camisi'ne götürüldü.

    Erzurum da sele kapılan işçinin cansız bedenine bir ay sonra ulaşıldı #2

    AİLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLDİ

    Evli ve bir çocuk babası Aksöyek'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

    Erzurum da sele kapılan işçinin cansız bedenine bir ay sonra ulaşıldı #3

    Erzurum da sele kapılan işçinin cansız bedenine bir ay sonra ulaşıldı #4

    Erzurum da sele kapılan işçinin cansız bedenine bir ay sonra ulaşıldı #5

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