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    Erzurum’da seyir halindeki tırın çekicisinde yangın

    E.Ö. idaresindeki seyir halindeki tırın boş olan çekicisinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 17:38
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    Erzurum’da seyir halindeki tırın çekicisinde yangın

    Erzurum’un Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkisinde seyir halinde olan E.Ö. idaresindeki tırın boş olan çekicisinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    E.Ö., diğer sürücülerin uyarısı ile aracı durdurdu, tırı çekiciden ayırarak güvenli bir bölgeye aldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin köpüklü suyla müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü.

    Erzurum’da seyir halindeki tırın çekicisinde yangın VİDEO

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Soğutma işlemlerinin ardından tırın çekici kısmında maddi hasar meydana geldiği görüldü.

    Erzurum’da seyir halindeki tırın çekicisinde yangın #1

    Erzurum’da seyir halindeki tırın çekicisinde yangın #2

    Erzurum’da seyir halindeki tırın çekicisinde yangın #3

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