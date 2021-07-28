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Erzurum’da seyir halindeki tırın çekicisinde yangın

Erzurum’da seyir halindeki tırın çekicisinde yangın

E.Ö. idaresindeki seyir halindeki tırın boş olan çekicisinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.