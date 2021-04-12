Erzurum'da sırtında bıçakla hastaneye götürüldü

Erzurum'un Oltu ilçesinde sırtında bıçakla hastaneye götürülen kişi, tedavi altına alındı.

Erzurum'un Oltu ilçesi Ziyabey Caddesi'nde yürüyen Ö.Ç., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sırtından bıçaklandı.

Darbenin etkisiyle sırtındaki bıçakla yere düşen Ö.Ç.'ye, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Sırtındaki bıçakla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ç.'nin burada tedavisine başlandı.

"YÜZÜNÜ GÖRMEDİM"

Ö.Ç.'nin, sağlık ekiplerine kendisini bıçaklayan kişinin yüzünü görmediğini söylediği öğrenildi. Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.