Erzurum'da sokak köpeği tehdidi: 20'si sürü halinde korku saçtı... Son yıllarda ciddi anlamda sorun olmaya başlayan başıboş köpekler, Erzurum’da sürü halinde görüntülendi. Birbirine dalaşan köpekler mahalleliyi tedirgin etti.

İHA

Türkiye'nin dört bir yanında başıboş sokak köpeği tehdidi yaşanıyor.

Sokaklarda sürü halinde gezen köpekler, gencinden yaşlısına vahşice saldırıyor.

Yasaklı ırk ve başıboş sokak köpeği olayları, bugüne kadar sayısız kere can aldı.

Vatandaşlar sokağa çıkamıyor

Yaşanan olaylar sonrasında vatandaşlar artık sokağa çıkmaya bile korkuyor.

Başıboş köpek krizlerinden biri de Erzurum'da yaşandı.

Sürü halinde gezdiler

Kentte çekilen fotoğraflarda, 20-25 tane köpeğin cadde üzerinde ilerlediği görüldü.

Havlayan ve birbiri ile dalaşan köpekler, vatandaşları tedirgin etti.

Öyle ki mahalle sakinleri sokağa dahi inemedi.

Bir süre mahallede panik yaratan köpek sürüsü, daha sonra başka bir sokağa doğru ilerledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)