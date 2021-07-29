Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen gölette balık ölümleri yaşanmaya başladı. Gölete, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından arazözle su takviyesi yapıldı.

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Toprakkale Mahallesi'ne 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvanların su içmesi ve arazilerin sulanması için yapılan gölete, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen yıl 10 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Fakat bölgedeki yağış oranlarının beklenilenin altında kalması, su seviyesinin düşmesine neden oldu.

Göletteki balıkların ölmeye başlaması üzerine Toprakkale Mahallesi Muhtarı Gani Eken, gölete su takviyesi için Oltu Orman İşletme Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Orman işletmesindeki arazözle gölete su takviyesi yapıldı.

Erzurum’da su seviyesi düşen gölete su takviyesi VİDEO



“GÖLETTE BALIKLAR CAN ÇEKİŞİYOR”

Toprakkale Mahallesi Muhtarı Gani Eken, olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“2 yıl önce hayvanlarımıza içme suyu ve arazi sulamasında kullanılmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından gölet yapılmıştı. Gölete İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 bin adet yavru balık atıldı. Maalesef havaların kurak gitmesi nedeni ile göletteki su tamamen kurumak üzere. Suyu büyük oranda kuruyan gölette balıklar can çekişiyor. Oltu Orman İşletmesi Müdürlüğümüzden arazözle gölete su takviyesinde bulunmalarını istedik. Kendileri de bize yardımcı oldular.”





“BURADAKİ BALIKLARI KURTARACAĞIZ”

Oltu Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Ömer Faruk Osanmaz ise şu ifadeleri kullandı:

“Toprakkale Mahalle muhtarımız göletin kuruduğunu belirterek yardım istedi. Biz de arazözle göletteki balıklara can suyu verdik. Susuzluktan balıklar ölmek üzere, biz de birkaç gün elimizden geldiğince su basmaya çalışacağız. Buradaki balıkları kurtaracağız.”