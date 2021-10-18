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    Erzurum'da taksicilerin park yeri kavgası

    Park meselesi yüzünden tartışma yaşayan taksi şoförleri birbirine girdi. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 12:14
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    Erzurum'da taksicilerin park yeri kavgası

    Erzurum’un en işlek caddelerinden biri olan Terminal Caddesi'nde, iki taksi şoförü arasında 'park yeri' yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    YERDE YUMRUKLADI

    Şoförlerden biri, diğerini yere yatırıp yumruklamaya başladı. Darbedilen şoförün yakını olan bir kadın da araya girmeye çalıştı. Şoförler, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirildi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olaya yönelik inceleme başlattı.

    Erzurum'da taksicilerin yer kavgasında yumruklar havada uçuştu

    Erzurum da taksicilerin park yeri kavgası #1

    Erzurum da taksicilerin park yeri kavgası #2

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