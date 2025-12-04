Abone ol: Google News

Erzurum'da tamir ettiği bacayı kontrol ederken çatıdan düştü: Hayatını kaybetti

Palandöken ilçesinde bir gün önce tamir ettiği bacayı kontrol etmek için çıktığı 5 katlı binanın çatısından düşen 35 yaşındaki Ümit Akın hayatını kaybetti. Akın’ın çatıdan düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 17:21
  • Erzurum'un Palandöken ilçesinde Ümit Akın, kontrol için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
  • Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
  • Durumu araştırmak üzere soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Ümit Akın, dün tamir ettiği bacayı kontrol etmek için bugün sabah saatlerinde 5 katlı apartmanın çatısına çıktı.

Akın, bacayı kontrol ederken bir anda dengesini kaybederek kaymaya başladı.

ÇATIDAN DİREKT OLARAK ZEMİNE DÜŞTÜ

Çatıda tutunacak bir yer bulamayan Akın, zemine düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Akın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ümit Akın, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

DÜŞME ANLARI KAMERADA

Akın'ın çatıdan düştüğü anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

