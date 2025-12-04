Erzurum'da tamir ettiği bacayı kontrol ederken çatıdan düştü: Hayatını kaybetti

- Erzurum'un Palandöken ilçesinde Ümit Akın, kontrol için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
- Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- Durumu araştırmak üzere soruşturma başlatıldı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Ümit Akın, dün tamir ettiği bacayı kontrol etmek için bugün sabah saatlerinde 5 katlı apartmanın çatısına çıktı.
Akın, bacayı kontrol ederken bir anda dengesini kaybederek kaymaya başladı.
ÇATIDAN DİREKT OLARAK ZEMİNE DÜŞTÜ
Çatıda tutunacak bir yer bulamayan Akın, zemine düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Akın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ümit Akın, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
DÜŞME ANLARI KAMERADA
Akın'ın çatıdan düştüğü anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.