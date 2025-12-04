Erzurum'da tamir ettiği bacayı kontrol ederken çatıdan düştü: Hayatını kaybetti Palandöken ilçesinde bir gün önce tamir ettiği bacayı kontrol etmek için çıktığı 5 katlı binanın çatısından düşen 35 yaşındaki Ümit Akın hayatını kaybetti. Akın’ın çatıdan düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.