Hınıs ilçesinde, ekmek pişiren anne Siyaset Aydın’ın 2 yaşındaki kızı Eylül, tandıra düştü. Vücudu yanan Eylül Aydın, tedaviye alındı.

Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Demirci Mahallesi’nde ikamet eden Aydın Ailesi'nin 2 yaşındaki kızı Eylül, annesinin ekmek pişirdiği sırada tandıra düştü.

Kızını fark eden Siyaset Aydın, koşarak kızını tandırın içinden aldı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECEDE YANIKLAR OLUŞTU

Elinde, ayağında ve belinde yanıklar oluşan 2 yaşındaki Eylül Aydın, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne kaldırıldı.

Eylül Aydın’ın vücudunda ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar olduğu belirlendi.

Erzurum’da, tandıra düşen 2 yaşındaki çocuğun vücudu yandı VİDEO



“HAMURU ALMAK İÇİN UZANDIM ÇOCUĞUN TANDIRA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM”

Anne Siyaset Aydın, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hamuru almak için uzandığımda bir anda çocuğun tandıra düştüğünü gördüm. Çıkardıktan sonra ambulansla hemen buraya getirdik. Şu an tedavisine devam ediliyor.”