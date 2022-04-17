Erzurum’da Tiktok videosu için, mesire alanını yaktılar

Erzurum’da Tiktok videosu için, mesire alanını yaktılar

Tiktok akımı için video çeken çocuklar, mesire alanını ateşe verip kaçtı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, yaşları 15-18 arasındaki 4 çocuk, gözaltına alındı.

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Mevlana Parkı mesire alanında, saat 15.00 sıralarında, sosyal medya platformu Tiktok akımı için video çekmek isteyen çocuklar ateş yaktı.

Mesire alanını ateşe veren çocuklar, videoyu çektikten sonra alandan koşarak ayrıldı.

İHA’nın haberine göre; çevredekilerin durumu görmesi üzerine olay itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

4 çocuk gözaltına alındı

Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili yaşları 15-18 arasında değişen 4 çocuk ise gözaltına alındı.

Erzurum’da Tiktok videosu için, mesire alanını yaktılar VİDEO