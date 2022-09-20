Erzurum’da tır kazasında şoför feci şekilde can verdi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, tırın parçalandığı kazada feci şekilde hayatını kaybetti.

Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Aksu Mahallesi’nde, Serhıı Khortıuk isimli Ukrayna uyruklu tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Devrilen tır parçalara bölündü, metrelerce sürüklendi.

Cesedi tanınmaz hale geldi

İHA’nın haberine göre; meydana gelen kazada tır şoförünün tanınmaz haldeki cansız bedeni bulundu.

Kazaya ilk olarak mahalle vatandaşları müdahale etti.

‘Felaket bir görüntü’

Daha sonra ise olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahalle muhtarı, tırın devrildiğini evden duyduklarını, hemen olay yerine geldiklerini ve felaket bir görüntüyle karşılaştıklarını ifade etti.

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