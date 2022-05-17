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- Erzurum'da törende platform çöktü, öğrenciler panik yaşadı
Erzurum'da törende platform çöktü, öğrenciler panik yaşadı
Bir üniversitenin önlük giydirme töreninde sahnede öğrencilerin bulunduğu platformun çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 17.05.2022 - 09:48
- Güncelleme : 17.05.2022 - 10:54
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin geleneksel önlük giydirme töreninde faciadan dönüldü.
İHA'nın haberine göre; sahnede bulunan öğrencileri taşıyan platform bir anda çöktü.
Yaralanan olmadı
Törene katılan öğrenciler ve aileleri büyük korku yaşadı.
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda platformun çökme anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erzurum'da törende platform çöktü, öğrenciler panik yaşadı VİDEO