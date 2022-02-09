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Erzurum'da trafik polisini 15 metre sürükledi

Erzurum'da trafik polisini 15 metre sürükledi

Hacizli olduğu için yakalama kararı bulunan otomobilin sürücüsü, kendisini durduran trafik polisini kaçmak isterken yaklaşık 15 metre sürükledi. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.