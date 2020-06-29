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    Erzurum'da traktör ile balya makinesi arasında kaldı

    Arazida ot toplayan adam, devrilen traktör ile balya makinesi arasında sıkışarak, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 29.06.2020 - 16:33
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    Erzurum'da traktör ile balya makinesi arasında kaldı #1

    Mustafa Yıldırım, traktörüne bağladığı balya makinesiyle Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Madenköprü Mahallesi'ndeki tarlada ot toplamaya başladı.

    Yamaç olan tarladaki çalışma sırasında Yıldırım'ın kontrolünden çıkan traktör takla attı.

    Yıldırım, traktör ile balya makinesi arasında sıkıştı.

    TARLADA CAN VERDİ

    Çevrede çalışanlar, kazayı görünce muhtar Yaşar Dursun'a bilgi verdi. Bölgeye gelen muhtar Dursun ve çevredekilerin çalışmaları sonucu Yıldırım, sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı Mustafa Yıldırım'ı kurtaramadı.

    Erzurum'da traktör ile balya makinesi arasında kaldı #2

    SAVCININ İNCELEDİ

    Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Yıldırım'ın cansız bedeni, İspir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Mustafa Yıldırım'ın cenazesi, daha sonra otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Erzurum'da traktör ile balya makinesi arasında kaldı #3

    Erzurum'da traktör ile balya makinesi arasında kaldı #4

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