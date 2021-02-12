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    Erzurum'da, üç araçtan 56 kilo uyuşturucu çıktı

    Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, üç farklı araçta çeşitli yöntemler ile gizlenmiş kilolarca uyuşturucu madde ele geçirdi.
    • İHA
    • 12.02.2021 - 14:40
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 15:05
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    Erzurum'da, üç araçtan 56 kilo uyuşturucu çıktı

    Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aşkale yolu uygulama noktasında durdurulan üç farklı araçta yapılan aramada toplamda 56 kilo 450 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

    PVC PLASTİK KAPILARINA GİZLEDİLER

    Durdurulan bir aracın üzerinde yük olarak bulunan pvc plastik kapılarının içerisine gizlenmiş vaziyette 25 kilo 700 gram eroin maddesi bulundu.

    Erzurum da, üç araçtan 56 kilo uyuşturucu çıktı #1

    LPG TANKINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Aynı gün durdurulan başka bir aracın LPG tankı içerisine gizlenmiş vaziyette 8 kilo 200 gram eroin ve 2 kilo 50 gram metamfetamin bulundu.

    Erzurum'da, üç araçtan 56 kilo uyuşturucu çıktı VİDEO

    Erzurum da, üç araçtan 56 kilo uyuşturucu çıktı #2

    TABANDAN 20 KİLO ESRAR ÇIKTI

    Başka bir araçta yapılan aramada ise taban kısmına gizlenmiş vaziyette 20 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan E.A., N.A., C.A. ve N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Erzurum da, üç araçtan 56 kilo uyuşturucu çıktı #3

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