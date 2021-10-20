Erzurum'da uzaklaştırma kararını ihlal eden kocaya tepki

Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi İsmail Köylü'nün eve gelmesine sinirlenen Gamze Köylü, evdeki eşyaları pencereden sokağa attı.

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Gamze Köylü, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi İsmail Köylü hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

İsmail Köylü ise karara rağmen polisin 24 saat nöbet tuttuğu eve geldi.

EŞİ CAMA ÇIKIP İSYAN ETTİ

Eşinin eve geldiğini öğrenen Gamze Köylü, ev eşyalarını pencereden sokağa attı. Çevredekiler olay üzerine Köylü'nün evinin önünde toplandı.

"BEN ÖNCEDEN SESSİZLİĞİMLE TANINIRDIM"

Elinde ekmek bıçağıyla eşyalarını attığı pencerenin önüne oturup bağıran kadın, "Mahalle beni sessizliğimle tanırdı. Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar. Ben niye cinayetlerin işlendiğini çok iyi anladım.

"İZLEYİN, BİR KADININ CİNNET GEÇİRMESİ..."

Bak böyle olması gerekiyordu. Seyir var seyredin. Bir kadının cinnet geçirmesi. İsmail Köylü yüzünden cinnet geçirdi." dedi.

Erzurum'da uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp, eşyaları pencereden attı

KARARI İHLAL EDEN KOCAYA GÖZALTI

İsmail Köylü, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Köylü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.