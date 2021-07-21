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    Erzurum'da yabancı uyruklu şahıslar ile pazarcılar arasında kavga

    Yabancı uyruklu çocukların pazarcılara taş atması bıçaklı kavgaya dönerken, 2 kişi yaralandı. Kavgaya müdahale etmek için gelen polislere ise taşla saldırdılar.
    • İHA
    • 21.07.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 17:35
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    Erzurum'da yabancı uyruklu şahıslar ile pazarcılar arasında kavga

    Erzurum'un Rabia Ana Mahallesi'nde yaşayan ve yabancı uyruklu oldukları belirlenen çocuklar, pazarcılara taş attı.

    Çocukların taş atması üzerine, pazarcılar çocuklara bağırarak tepki gösterdi. Ardından çıkan bıçaklı kavga sonucu, 2 kişi karnından yaralandı.

    POLİSLERE TAŞLI SALDIRI

    Olay yerine gelen ambulansla, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

    Kavgaya müdahale etmek isteyen polis ekiplerine, yabancı uyruklular taşlarla saldırdı.

    Polis ekipleri duruma biber gazı ve coplarla müdahale ederek, tarafları zor sakinleştirdi. Olayda 7 kişi gözaltına alınırken, tahkikat devam ediyor.

    Erzurum'da yabancı uyruklu şahıslar ile pazarcılar arasında kavga VİDEO

    Erzurum da yabancı uyruklu şahıslar ile pazarcılar arasında kavga #1

    Erzurum da yabancı uyruklu şahıslar ile pazarcılar arasında kavga #2

    Erzurum da yabancı uyruklu şahıslar ile pazarcılar arasında kavga #3

    Erzurum da yabancı uyruklu şahıslar ile pazarcılar arasında kavga #4

    Erzurum da yabancı uyruklu şahıslar ile pazarcılar arasında kavga #5

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