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    Erzurum'da yağmur suyundan kaçan vatandaşların renkli görüntüleri gülümsetti

    Biriken yağmur suyundan kaçan vatandaşların akrobatik hareketlerle kaldırımdan atlamaları renkli görüntüler oluşturdu.
    • 07.06.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 18:05
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    Erzurum'da yağmur suyundan kaçan vatandaşların renkli görüntüleri gülümsetti

    Erzurum’da akşam saatlerine doğru başlayan sağanak yağışla saniyeler içerisinde cadde ve sokaklar göle döndü.

    Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak ve iş merkezlerine sığındı.

    Cumhuriyet Caddesi'nde karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ise zor durumda kaldı.

    Vatandaşların akrobatik hareketleri güldürdü

    Caddede biriken yağmur sularından kaçmak isteyen vatandaşların akrobatik hareketlerle kaldırımdan atlamaları renkli görüntüler oluşturdu.

    İHA'nın aktardığına göre kimi hızını almak için geriye açılarak atladı, kimi ise cesaret edemeyip arkadaşlarının yardımını bekledi. Kameraya yansıyan görüntüler gülümsetti.

    Erzurum'da yağmur suyundan kaçan vatandaşların renkli görüntüleri gülümsetti VİDEO

    Erzurum da yağmur suyundan kaçan vatandaşların renkli görüntüleri gülümsetti #1

    Erzurum da yağmur suyundan kaçan vatandaşların renkli görüntüleri gülümsetti #2

    Erzurum da yağmur suyundan kaçan vatandaşların renkli görüntüleri gülümsetti #3

    Erzurum da yağmur suyundan kaçan vatandaşların renkli görüntüleri gülümsetti #4


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