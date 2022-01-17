Erzurum'da yangına müdahale eden itfaiye eri kalp krizi geçirdi

Soba nedeniyle evde çıkan yangında çocuklara oksijen maskesi takan itfaiye eri dumandan etkilenip kalp krizi geçirirken, aileden 4 kişinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katında yaşayan Afganistan uyruklu ailenin evinde, yangın çıktı.

Gece yakılan soba nedeniyle başladığı sanılan yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ SOBA DUMANINDA ETKİLENDİ

İtfaiye ekibi, pencereden girdikleri evde dumandan etkilenen Roghayyeh Alavi (34) ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep (14) Alavi'yi alıp dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen anne Alavi, sağlık görevlilerince hemen hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYE ERİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İtfaiye erlerinden Yücel Küçük de diğer ambulans gelene kadar kendi oksijen maskesini çocuklara taktı. Bir süre sonra Küçük, fenalaşırken mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Yücel Küçük'ün, dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bu sırada 3 kız kardeş de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Roghayyeh Alavi'nin entübe edildiği, çocuklarının bilincinin açık olduğu, 4'ünün de hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar meydana geldiği öğrenildi.

























