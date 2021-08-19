Yerde bulduğu bir cisme taşla vuran 11 yaşındaki Muhammet Demirpolat, cismin patlamasıyla yaralandı. Demirpolat, hastanede tedavi altına alındı.

Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş köyünde amca çocukları ve arkadaşları ile oyun oynayan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Demirpolat (11), yerde bulduğu cisme taş ile vurdu.

Bir anda patlayan cisim, Demirpolat’ı sağ kolundan yaraladı.

Demirpolat, ailesi tarafından Hınıs Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Demirpolat, Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

“PARMAKLARIM ACIYOR”

Yanık Tedavi Merkezi'ne yatırılan Muhammet Demirpolat, yaşadığı anları şu ifadelerle anlattı:

"Biz oynuyorduk. Kardeşim kalem pilden biraz büyük bir şey buldu. Ağabeyim Yusuf, dedi ki 'Ben daha önce bundan yine bulmuştum ve patlattım. Ona vurunca içindekiler dökülüyor. Hele bir vur' dedi. Ben de vurunca patladı. Parmaklarım acıyor."

Erzurum’da yer bulduğu cisim, taşla vurunca patladı ViDEO







“ÜÇÜNCÜ DERE YANIKLAR VAR”

4 çocuk annesi Gülcan Demirpolat ise şu sözleri kaydetti:

“Çocuklarım, amcaoğulları ve arkadaşları ile yan yana oynarken yerde buldukları bir maddeyi 'Patlatalım mı, ne yapalım' demişler. Zaten biraz da yaramazlar, Muhammet taşı alıp vurduğu zaman elinde patlıyor. Üçüncü derece yanıklar var. Parmakları, tırnakları hep yanıyor. Ambulansla bizi buraya getirdiler. 10 gündür tedavi görüyor. Doktorlar çok ilgilendi ve parmaklar yavaş yavaş toparlandı.”