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- Erzurum'da yolcu otobüsünde beline eroin gizleyen kadın tutuklandı
Erzurum'da yolcu otobüsünde beline eroin gizleyen kadın tutuklandı
Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsünde, şüpheli kişi beline sardığı 3 kilo 150 gram eroinle yakalanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 15.01.2022 - 12:25
Erzurum narkotik ekiplerinin, narkotik madde ile mücadeleleri kapsamında operasyon başlattı.
YOLCU OTOBÜSÜNDE ARAMA YAPILDI
Bu kapsamda Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında, batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik Van-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü durduruldu.
Erzurum'da yolcu otobüsünde beline eroin gizleyen kadın tutuklandı VİDEO
BELİNE SAKLADIĞI EROİN BULUNDU
Yapılan incelemelerde ise otobüs içerisinde bulunan Zennure A. İsimli şahsın beline sarılı vaziyette 3 kilogram 150 gram eroin ele geçirildi.
ZANLI CEZAEVİNDE
Zennure A. ve beraberinde bulunan Abdulhekim A. İsimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.