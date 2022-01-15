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    Erzurum'da yolcu otobüsünde beline eroin gizleyen kadın tutuklandı

    Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsünde, şüpheli kişi beline sardığı 3 kilo 150 gram eroinle yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 12:25
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    Erzurum'da yolcu otobüsünde beline eroin gizleyen kadın tutuklandı

    Erzurum narkotik ekiplerinin, narkotik madde ile mücadeleleri kapsamında operasyon başlattı.

    YOLCU OTOBÜSÜNDE ARAMA YAPILDI

    Bu kapsamda Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında, batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik Van-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü durduruldu.

    Erzurum'da yolcu otobüsünde beline eroin gizleyen kadın tutuklandı VİDEO

    BELİNE SAKLADIĞI EROİN BULUNDU

    Yapılan incelemelerde ise otobüs içerisinde bulunan Zennure A. İsimli şahsın beline sarılı vaziyette 3 kilogram 150 gram eroin ele geçirildi.

    ZANLI CEZAEVİNDE

    Zennure A. ve beraberinde bulunan Abdulhekim A. İsimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Erzurum da yolcu otobüsünde beline eroin gizleyen kadın tutuklandı #1

    Erzurum da yolcu otobüsünde beline eroin gizleyen kadın tutuklandı #2


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