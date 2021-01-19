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    Erzurum'da yolcu otobüsünün çarptığı araçtaki 3 kişilik aile hayatlarını kaybetti

    Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden biri çocuk, 3 kişi öldü.
    • AA
    • 19.01.2021 - 01:57
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    Erzurum'da yolcu otobüsünün çarptığı araçtaki 3 kişilik aile hayatlarını kaybetti

    Kars'tan Erzurum'a hamile eşini muayene için getirdikten sonra görev yeri Sarıkamış'a dönen uzman çavuş Asil Koca (25) idaresindeki 06 BDH 909 plakalı otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Turgutreis firmasına ait 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

    ANNE, BABA VE ÇOCUK HAYATLARINI KAYBETTİ

    Kazada, Koca ve otomobildeki eşi Pakize Koca (27) ile çocukları Toprak Ege Koca (4) hayatını kaybetti.

    Cenazeler kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Horasan İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Erzurum da yolcu otobüsünün çarptığı araçtaki 3 kişilik aile hayatlarını kaybetti #1

    Erzurum da yolcu otobüsünün çarptığı araçtaki 3 kişilik aile hayatlarını kaybetti #2

    Erzurum da yolcu otobüsünün çarptığı araçtaki 3 kişilik aile hayatlarını kaybetti #3

    Erzurum da yolcu otobüsünün çarptığı araçtaki 3 kişilik aile hayatlarını kaybetti #4

    Erzurum da yolcu otobüsünün çarptığı araçtaki 3 kişilik aile hayatlarını kaybetti #5

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