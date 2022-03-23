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    Erzurum'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

    Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede yaşanan zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, karayolunda trafik sıkıştı.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 16:07
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    Erzurum'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

    Erzurum-Pasinler karayolunda yoğun kar yağışının ve tipinin etkili olduğu bölgede zincirleme kaza yaşandı.

    5 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralanırken, kaza sonrası araçlarda bulunan yolcular itfaiye ve polis araçlarıyla olay yerinden tahliye edildi.

    İRANLI TURİSTLERİ İTFAİYE KURTARDI

    Tipide göz gözü görmezken, Erzurum’a giriş yaptığı sırada yol kenarına uçan araçtaki İranlı turistleri de itfaiye ekipleri kurtardı.

    KAZA SONUCU UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Araç içerisinde bulunan hastalar ise polisin yoğun çabasıyla donmaktan kurtarıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu trafikte oluşan yoğunluk giderilmeye çalışılıyor.

    Erzurum da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi #1

    Erzurum da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi #2

    Erzurum da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi #3

    Erzurum da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi #4

    Erzurum da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi #5

    Erzurum da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi #6

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    Erzurum da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi #9

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