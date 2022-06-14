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Erzurum'daki genç arabasında ölü bulundu
Başından vurulmuş halde bulunan 21 yaşındaki Adem Çakan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 14.06.2022 - 18:15
Erzurum'da 21 yaşındaki Adem Çakan, Atatürk Üniversitesi'ne ait ormanlık alanın yanında park edilmiş olan aracın içinde başından vurulmuş halde bulundu.
Talihsiz genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
İHA'nın haberine göre; yoğun bakım servisine kaldırılan genç, 24 saat sonra kaybetti. Haberi alan yakınları ise yasa boğuldu.
Aracında fare zehiri bulundu
Çakan’ın kız arkadaşı ile kavga ettikten sonra kiraladığı araçla memleketi Erzurum’a geldiği iddia edildi. Öte yandan Çakan’ın aracında fare zehiri de bulundu.