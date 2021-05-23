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Erzurum'daki kazada, aracının altında ezilen adam vefat etti

Erzurum'daki kazada, aracının altında ezilen adam vefat etti

Bir çiftçi, park halindeki kamyonetinin birden hareket etmesi üzerine onu durdurmak isterken aracın üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.