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    Erzurum'daki kazada, aracının altında ezilen adam vefat etti

    Bir çiftçi, park halindeki kamyonetinin birden hareket etmesi üzerine onu durdurmak isterken aracın üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 09:23
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    Erzurum'daki kazada, aracının altında ezilen adam vefat etti

    Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan Sedat Çelik isimli çiftçi, hayvanlarını taşıdığı kamyonetle Karapınar Mahallesi'ne küçükbaş hayvan nakli yaptı.

    Çelik ardından park halindeki aracının geri geri gittiğini fark etmesi üzerine koşarak aracın direksiyonuna geçmeye çalıştı.

    O sırada kamyonet, sol arka tekerleğinin taşın üzerine çıkmasıyla birlikte sağ tarafında bulunan Çelik’in üzerine devrildi.

    KÖY HALKI KURTARMAYI DENEDİ

    Durumu gören köy halkı traktörlerle ters dönen kamyoneti düz çevirerek altında kalan Çelik'i kurtardı.

    Çelik ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tekman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sedat Çelik hayatını kaybetti.

    Erzurum daki kazada, aracının altında ezilen adam vefat etti #1

    Erzurum daki kazada, aracının altında ezilen adam vefat etti #2

    Erzurum daki kazada, aracının altında ezilen adam vefat etti #3

    Erzurum daki kazada, aracının altında ezilen adam vefat etti #4

    Erzurum daki kazada, aracının altında ezilen adam vefat etti #5

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