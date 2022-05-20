Erzurum'daki küçük hırsız, patrona yakalandı

Girdiği dükkanda rahat bir tavır takınarak çekmeceden 600 TL çalan 13 yaşındaki hırsız, iş yeri sahibiyle karşılaştı. Şüphelenen patron, çocuğu oyalayarak kayıtları inceleyince gerçek ortaya çıktı.

Erzurum'un Aşağı Mumcu Mahallesi'nde 18 Mayıs tarihinde yaşanan olayda, bir iş yerine giren 13 yaşındaki B.U. isimli çocuk, hırsızlık yaptı.

Etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek masanın çekmecesinde bulunan bir miktar parayı alan çocuğun rahat tavırları ise hayrete düşürdü.

Hırsızlığı sonrası hiçbir şey olmamış gibi rahat tavır takınan küçük hırsız, iş yeri sahibiyle karşılaştı.

İHA'nın haberine göre, çocuğun güven vermek için peşinden gittiği iş yeri sahibi, şüphe üzerine çekmeceyi kontrol etti.

İş yeri sahibi, küçük hırsızı oyaladı

Paranın yerinde olmadığını gören patron, B.U.’yu sandalyeye oturtarak sohbet ettiği sırada telefondan güvenlik kamerası görüntüsüne baktı.

Kamera kayıtlarında B.U.’nun parayı çaldığını gören şahıs, küçük hırsızı Gürcükapı Polis Merkezine götürerek ekiplere teslim etti.

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"Çocuğu oyalayıp kayıtlara bakma gereğini hissettim"

İş yeri sahibi Murat Karaca, “Öğleden sonra dışarıdaydım ben. İş yerime gelince yazıhanemde bir çocuğun gezindiğini gördüm. Hareketleri de biraz şüpheli olunca zaten çekmecemde de bir miktar para vardı. Paranın olmadığını görünce hemen çocuğu oyalayıp burada kamera kayıtlarına bakmak gereğinde hissettim. Kamera kayıtlarına da bakınca çocuğun parayı aldığını gördüm.

"Parayı kendisi iade etti"

Parayı kendisi tekrardan iade etti bana. Çocuğun yaşı küçük olduğu için ne yapacağımı bilemedim. Hemen Gürcükapı karakoluna çocuğu götürdüm, çünkü annesine ulaşamadım, babasına ulaşamadım. Polise teslim ettim, Çocuk Şube'ye aldı götürdüler. Sonradan ifade vermeye gittim. Ben şikayetçi olmadığımı söyledim zaten. 600 TL civarı bir şey almıştı. Yani paranın miktarı önemli değil ama çocuğun o yaşta girmiş olduğu bu hırsızlık olaylarından dolayı karakola götürmemdeki sebep de bir ders olsun, polisi görsün orada bir korksun falan ondan dolayı götürdüm. Yoksa paranın miktarı önemli değil.” şeklinde konuştu.