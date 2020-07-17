Dün akşam saatlerinde Erzurum'u vuran selde 1 ev ve 1 okul selden etkilenerek kullanılamaz hale geldi.

Erzurum’da dün öğlen saatlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar, gece saatlerine kadar sürdü.

Uzundere ilçesi Ulubağ Mahallesi'nde 22.00 sıralarında sele dönüşen yağmurlar, 1 evi ve 1 okulu sular altında bırakarak kullanılamaz hale getirdi.

TAHRİBATIN ARDINDAN İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞTI

Selin vurduğu mahallede Uzundere Belediyesi'ne bağlı iş makineleri, sabahın erken saatlerine kadar temizleme çalışmaları yaptı. Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak da mahalleye gelerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Erzurum'daki selde 1 ev ve okul sular altında kaldı - VİDEO







MAHALLENİN SEL DERDİNE ÇÖZÜM BULUNACAK

Aktoprak, taşan dere üzerinde çalışmalara yapacaklarını ve bu sorunu çözeceklerini ifade ederek, “Belediye olarak burada sıkı çalışmalar yapıyoruz. 1 evi ve 1 okulu su basmış durumda. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle buradaki dereye önlem alacağız ve mahalle halkının sağanak yağışlarda bu derdine çözüm bulacağız.” dedi.



