Erzurum'daki şoför seyir halindeyken sara nöbeti geçirdi

Eşi ile ilerlerken sara krizi geçiren şoför, ani frenle aracını durdurdu. Kadının çığlığını duyan vatandaşlar yardıma koştu.

Erzurum'un Gez Mahallesi'nde yaşanan olayda ismi belirlenemeyen bir kişi, otomobiliyle seyir halindeyken sara nöbeti geçirmeye başladı.

Ani frenle arabasını durduran vatandaş, araba içinde fenalaştı.

Yan koltukta oturan ve eşi olduğu belirtilen kadının yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, hemen arabaya koştu.

Direksiyondaki kişiye müdahale eden vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sara krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

"Ağızından köpükler çıkıyordu"

Direksiyondaki kişiye müdahale eden vatandaşlar, “Bir kadının çığlığı geldi, biz trafik kazası sandık. Gittiğimizde sara krizi geçiriyordu, ağzından köpükler çıkıyordu. Müdahale ettik, durumu ambulansa bildirdik. Sağlık ekipleri arkadaşı hastaneye götürdüler.” dedi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sara hastası vatandaşın durumunun iyi olduğu bildirildi.