Erzurum'daki yaşlı adam, çok sevdiği arabasında can verdi

Tek eğlencesi olarak anlattığı kırmızı arabasıyla her gün ilçeye giden yaşlı adam, bariyerlere çarparak taklalar attı. Kaza geçiren adam, hayatını kaybetti.

Erzurum’un Uzundere ilçesi Gölbaşı mevkisinde Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki Rıfat Kılıç, 25 FS 632 plakalı aracıyla köyünden Uzundere ilçe merkezine hareket ettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki işaret tabelasına ve bariyere çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇTAN SAĞ ÇIKMADI

Ekiplerin incelemeleri sonucu 87 yaşındaki yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Araçta sıkışan Kılıç’ın, itfaiye ekipleri tarafından aracın kapıları kesilerek cansız bedeni çıkartıldı. Yaşlı adamın cenazesi Uzundere ilçe hastanesini morguna kaldırıldı.

TEK EĞLENCESİ KIRMIZI ARABASIYDI

Yaşlı adamın köyünde tek yaşadığı ve yurt dışından emekli olduğu öğrenilirken kırmızı arabası için ‘tek eğlencem ‘ dediği ve her gün köyünden Uzundere ilçesine aracıyla gittiği öğrenildi. Aracının bakımını eksiksiz yaptıran yaşlı adamın kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.