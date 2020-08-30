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    Erzurum'dan Antalya'ya giden uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

    Karayolu ile Erzurum'dan Antalya'ya giden bir otomobilin stepnesinde 5 ayrı paket içerisinde 2 kilo 290 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 30.08.2020 - 15:59
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    Erzurum'dan Antalya'ya giden uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

    Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Erzurum'dan Antalya'ya uyuşturucu madde götürüldüğü ihbarı aldı.

    29 yaşındaki H.K. ve 31 yaşındaki M.K. isimli şahısların kullandığı araçta uyuşturucu madde taşındığı ihbarı alan ekipler, şahısların kaldıkları eve dün öğlen saatlerinde operasyon düzenledi.

    NARKOTİK KÖPEĞİ ARAÇLARINI ARADI

    Şahıslara ait araçta narkotik madde arama köpeği Yaman’ın da katkısıyla yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bulunan yedek lastiğin içerisinde zulalanmış vaziyette 5 ayrı paket halinde 2 kilo 290 gram (4 bin 500 doz) metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

    İKİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan incelemede çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen H.K. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

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    Erzurum dan Antalya ya giden uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu #1

    Erzurum dan Antalya ya giden uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu #2

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    Erzurum dan Antalya ya giden uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu #4

    Erzurum dan Antalya ya giden uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu #5

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