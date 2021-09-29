Bayburt ve Erzurum’da, kadınlar tarafından kullanılan geleneksel dış örtü ehramın yapımı için koyun yünlerinin yıkanma mesaisi başladı.

Erzurum’da, haftalar süren yün yıkama mesaisi başladı.

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü’nde görevli 15 usta öğretici kadın, yeni eğitim yılında öğrencilere ehram dikimi eğitimi için yünleri dikime hazırlıyor.

Erzurumlu ve Bayburtlu kadınların geleneksel kıyafetlerinden ehramın ham maddesi olan ve dikiminde kullanılan koyun yünleri, akarsularda yıkandıktan sonra güneşte kurutulup uzun sopalarla çırpılacak.

Daha sonra taranan yünler, iplik haline getirilip ehram yapımında kullanılacak.

7 GÜNDE ÖRÜLÜYOR

El ile ilmek ilmek dokunan ehramlar, son halini aldıktan sonra tezgahlarda satışa çıkacak.

Bir dokumacı tezgahında 4 metrekarelik ehram, yaklaşık 7 günde örülüyor.

Erzurumlu kadınlar, akarsu kenarlarında yün yıkama mesaine başladı ViDEO

“250 YILLIK ÖMÜRLERİ OLACAK”

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, yünün akarsuda yıkanması gerektiğini ve doğal dokusunun bozulmaması için kimyasallardan uzak tutulması gerektiğini ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“Yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık yapıyoruz. Usta öğreticilerimizin ve öğrencilerimizin yıl boyu üretecekleri ehram için ön çalışmalar bunlar. Yünü ustalarımız şimdi akarsuda yıkıyorlar.





Birinci gayemiz ehramı üretirken geleneksel yöntemlerle üretebilmek. Bizim için önemli olan ehramın hem dokusunu bozmamak hem de sürdürülebilir tekstilde ehramın yerini koruyabilmek. Çünkü doğal ortamı dışında yıkadığımız zaman kimyasallara maruz bırakmamız gerekecek, biz de bunu kesinlikle istemiyoruz. Geri dönüşümü olabilecek bir dokuma olsun istiyoruz. Akarsuyun kenarında yıkanması gerekiyor ki yünün iyi temizlenmesi ve ehramın dokusunu bozmasın. Ehram üretildikten sonra 250 yıllık ömürleri olacak.





“ÇIRPILACAK, TARANACAK, İPLİK HALİNE GETİRİLECEK”

Ustalarımız akarsuyun yanında yünü tokaçlayarak yıkıyorlar. Yünün yıkandığı zaman köpürmesi ve içerisindeki kirin bir şekilde gitmesi gerekiyor. Yıkandıktan sonra yünü kurutacaklar, sonra tekrar yıkayacaklar ve sonra üçüncü kez yıkadıktan sonra tekrar kurutacaklar. Sonrasında çırpılacak, taranacak ve iplik haline getirilecek.

“TEZGAHA ATILACAK SÜRE YAKLAŞIK 3 HAFTA”

Burada 1 hafta yıkama sürecek. Tezgaha atılacak süre yaklaşık 3 haftayı buluyor. En kaliteli yünü ehramda kullanıyoruz, bir altını kilimde geriye kalanları ise çorap ve yorganda kullanıyoruz.”



