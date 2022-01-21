Erzurun'da kızakla kayan iki kardeş otomobilin altında kaldı

Erzurun'da kızakla kayan iki kardeş otomobilin altında kaldı

Horasan ilçesinde karne aldıktan sonra kızakla kayan iki küçük kardeş, yoldan geçen otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan iki kardeş, hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde karne aldıktan sonra evlerinin önünde kızakla kayan İbrahim (12) ve Hatice (7) kardeşler otomobilin altında kaldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kazada ağır yaralanan iki kardeş, çevredekilerin yardımıyla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla Erzurum'da bulunan hastanelere sevk edildi.

"ARABANIN ALTINDA KALDILAR"

Kazayı gören mahalledeki çocuklar, “İki kardeş yokuştan aşağı kızakla kayıyordu. O sırada araba geçiyordu. Arabanın altında kaldılar” ifadelerini kullandı.