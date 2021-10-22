Kapalı alandan sırtlarındaki çantalarla çıktıkları sırada Esad güçleri tarafından bombalı saldırıya uğrayan çocuk ve yetişkinlerin o anları kameraya yansıdı.

Suriye'deki tehlikeli durumlar, uzun yıllardır süren iç savaş nedeniyle devam ediyor.

Siviller için her an ölüm riskinin yaşandığı ülkede Esad güçleri, masumları katletmeye devam ediyor.

Esad güçleri, son olarak İdlib'de masum sivillere bombalı saldırı düzenledi.

SİVİLLERE SALDIRDILAR

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anlarında, içerisinde çocuk ve yetişkinlerin bulunduğu alandaki patlamanın dehşeti gözler önüne serildi.

Esad güçlerinin İdlib’de çocukları bombaladığı anlar VİDEO



ÇOCUKLAR SALDIRIDA ZARAR GÖRDÜ

Yanlarındaki yetişkinlerle birlikte hareket eden çocukların yanı sıra, tek başlarına oldukları görünen çocukların da bulunduğu alana yapılan ani saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Çocukların kapıdan çıkmaya çalıştığı sırada Esad rejimi tarafından yapılan saldırının her anı, saniye saniye kameraya yansıdı.