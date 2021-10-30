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Esad rejiminden İdlib'e 10 hava saldırısı

Esad rejiminden İdlib'e 10 hava saldırısı

Esad rejimine ait savaş uçakları, bu kez bir kasabayı hedef aldı. Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.