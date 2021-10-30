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- Esad rejiminden İdlib'e 10 hava saldırısı
Esad rejiminden İdlib'e 10 hava saldırısı
Esad rejimine ait savaş uçakları, bu kez bir kasabayı hedef aldı. Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
- İHA
- 30.10.2021 - 16:22
- Güncelleme : 30.10.2021 - 16:50
Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in kuzeyinde ve Türkiye sınırına yakın Qah kasabasına 10 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Bölgede bulunan bir karargah tamamen yok oldu.
100 BİNDEN FAZLA KİŞİ EVSİZ KALDI
Qah kasabası civarinda 100 binden fazla kişi evlerinden yoksun kalıp, sivil yaşamak zorunda kaldı.
CAN KAYBI YOK
Hava saldırılarında can kaybı yaşanmazken, öğrencilerin büyük panik yaşadığı görüldü.
Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini hedef aldı