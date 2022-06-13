Petrol
120.34
-1.37%
Euro
18.1095
0.54%
Dolar
17.2473
0.80%
Altın
1.033
0.38%
Borsa
2543
0.00%
Bitcoin
451.006
-6.51%
BTXN Coin
8.87
-4.72%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum: Uçaklar piste inemedi

    Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinde oluşan hortum paniğe neden olurken, bazı uçaklar piste iniş yapamadı.
    • 13.06.2022 - 07:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum: Uçaklar piste inemedi

    Ankara, yaklaşık 1 haftadır olumsuz hava koşulları nedeniyle sağanağa ve sele teslim oldu. Zaman zaman sağanak nedeniyle bazı bölgelerde oluşan sel suları hayatı olumsuz yönde etkilerken, başkentin bazı bölgelerinde ise hortum meydana geldi.

    Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu

    Dün öğlen saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir hortumun görülmesinin ardından Esenboğa Havalimanı üzerinde de hortum oluştu.

    Bazı uçaklar piste inemedi

    İHA'nın haberine göre; hortumun oluşması vatandaşlarda paniğe yol açarken, bazı uçakların piste iniş yapamadığı için çevre illerde bulunan havalimanlarına indiği öğrenildi.

    Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum: Uçaklar piste inemedi #1

    Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum: Uçaklar piste inemedi #2


    İlginizi Çekebilir

    Yaz mevsiminin en iyi 10 besini
    Sağlık

    Yaz mevsiminin en iyi 10 besini

    12 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    12 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir