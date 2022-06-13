Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum: Uçaklar piste inemedi

Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinde oluşan hortum paniğe neden olurken, bazı uçaklar piste iniş yapamadı.

Ankara, yaklaşık 1 haftadır olumsuz hava koşulları nedeniyle sağanağa ve sele teslim oldu. Zaman zaman sağanak nedeniyle bazı bölgelerde oluşan sel suları hayatı olumsuz yönde etkilerken, başkentin bazı bölgelerinde ise hortum meydana geldi.

Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu

Dün öğlen saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir hortumun görülmesinin ardından Esenboğa Havalimanı üzerinde de hortum oluştu.

Bazı uçaklar piste inemedi

İHA'nın haberine göre; hortumun oluşması vatandaşlarda paniğe yol açarken, bazı uçakların piste iniş yapamadığı için çevre illerde bulunan havalimanlarına indiği öğrenildi.