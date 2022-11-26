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    Esener’de, pusetle binen kadın yolcuyu indiren şoförün kartı askıya alındı

    Bebek arabası ile minibüse binen kadını yer kapladığı gerekçesi ile indiren minibüs şoförünün sürücü kartı, 1 ay süre ile askıya alındı.
    • 26.11.2022 - 14:30
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    Esener’de, pusetle binen kadın yolcuyu indiren şoförün kartı askıya alındı

    İstanbul’un Esenler ilçesinde, geçtiğimiz günlerde bebeği ile bir dolmuşa binen kadın, bebek arabasının yer kapladığı gerekçesi ile şoför tarafından tepki ile karşılaştı.

    Şoför, kadını minibüse almak istemedi.

    Kadın ile tartışmaya giren şoför, ‘çalışmıyorum’ diye tepki gösterip kadını bebeği ile araçtan indirdi.

    Yaşanan anlar kamerada

    O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Görüntüler, sosyal medyada da büyük tepki topladı.

    Esener’de, pusetle binen kadın yolcuyu indiren şoförün kartı askıya alındı VİDEO

    Araç ruhsatı ile sürücü kartı askıya alındı

    DHA’nın haberine göre; görüntülerin yayılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi (TUDES) harekete geçti.

    Minibüs sürücünün kartı 1 ay askıya alan TUDES, aracın da ruhsatını 3 gün askıya aldı.

    Minibüs, trafikten men edildi

    Ayrıca trafik ekipleri de söz konusu minibüsü 1 ay süreyle trafikten men etti.

    Esener’de, pusetle binen kadın yolcuyu indiren şoförün kartı askıya alındı #1

    Esener’de, pusetle binen kadın yolcuyu indiren şoförün kartı askıya alındı #2


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