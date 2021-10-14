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    Esenler’de, 1 yaşındaki bebek otomobilde kilitli kaldı

    Nine Hatun Mahallesi’ndeki bir siteye ait kapalı otoparkta, 1 yaşındaki Nedim isimli bebek otomobilin içinde kilitli kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile çıkarılan bebek, annesine teslim edildi.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 16:49
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    Esenler’de, 1 yaşındaki bebek otomobilde kilitli kaldı

    İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Nine Hatun Mahallesi'ndeki bir siteye ait kapalı otoparka gelen kadın, 1 yaşındaki Nedim isimli bebeğini araçta bırakarak otomobilin kapılarını kapattı.

    Elinde otomobil anahtarı olan 1 yaşındaki Nedim, oynarken kapıları kilitledi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kapıları açamayan anne, büyük panik yaşadı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Esenler’de, 1 yaşındaki bebek otomobilde kilitli kaldı VİDEO

    ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

    Ekiplerin çalışmaları sırasında anne, 1 yaşındaki Nedim’in ilgisini çekip oyalamaya çalıştı.

    Yedek anahtarı bulunmayan otomobilin camını kıran ekipler, bebeği araçtan çıkararak annesine teslim etti.

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    Esenler’de, 1 yaşındaki bebek otomobilde kilitli kaldı #7

    Esenler’de, 1 yaşındaki bebek otomobilde kilitli kaldı #8

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