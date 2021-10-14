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- Esenler’de, 1 yaşındaki bebek otomobilde kilitli kaldı
Esenler’de, 1 yaşındaki bebek otomobilde kilitli kaldı
Nine Hatun Mahallesi’ndeki bir siteye ait kapalı otoparkta, 1 yaşındaki Nedim isimli bebek otomobilin içinde kilitli kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile çıkarılan bebek, annesine teslim edildi.
- DHA
- 14.10.2021 - 16:49
İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Nine Hatun Mahallesi'ndeki bir siteye ait kapalı otoparka gelen kadın, 1 yaşındaki Nedim isimli bebeğini araçta bırakarak otomobilin kapılarını kapattı.
Elinde otomobil anahtarı olan 1 yaşındaki Nedim, oynarken kapıları kilitledi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kapıları açamayan anne, büyük panik yaşadı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Esenler’de, 1 yaşındaki bebek otomobilde kilitli kaldı VİDEO
ANNESİNE TESLİM EDİLDİ
Ekiplerin çalışmaları sırasında anne, 1 yaşındaki Nedim’in ilgisini çekip oyalamaya çalıştı.
Yedek anahtarı bulunmayan otomobilin camını kıran ekipler, bebeği araçtan çıkararak annesine teslim etti.