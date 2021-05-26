Fırından eve dönen 10 yaşındaki kız çocuğunun, arkasından binaya giren şahıs tarafından taciz edildiği öne sürüldü. Suriyeli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Nene Hatun Mahallesi'nde fırından dönen 10 yaşındaki kız, iddiaya göre bir şahıs tarafından takip edilmeye başladı.

APARTMANDA TACİZ ETTİ

Şüpheli, kız içeri girdiğinde apartmanın giriş kapısını kapattı. Saldırganın kendisine dokunduğunu söyleyen E.O.'nun yardım çığlıklarını ise o sırada işe gitmek için evden çıkan komşuları Saniye Özdemir duydu. Kadın çıkarak duruma müdahale edince saldırgan olay yerinden kaçtı.

Esenler'de 10 yaşındaki çocuğa taciz iddiası VİDEO

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri, olay üzerine çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kız çocuğu, Esenler Atışalanı Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagoglarca dinlendi. Çocuk burada, şüphelinin kendisine dokunduğunu sonra da bağırarak yardım istediğini söyledi.

"DAHA KÖTÜSÜ OLABİLİRDİ"

Olayı anlatan anne F.O, "Kızım ekmek almaya inmişti. O sırada eve çıkarken o da yukarıya doğru çıkmış. Çocuğu binada sıkıştırmış. Taciz etmiş kısacası. Çocuk çok kötü durumdaydı. Komşu kurtarmasaydı ne olacaktı hiç bilmiyorum. Gerçekten çok üzücü. Çok kötü hissediyorum. Daha önce takip etti de biz mi fark etmedik bilmiyoruz. 'Bana dokundu' dedi. Sadece o. Başka çocukların canı yanmasın. Komşum olmasaydı çocuğum daha kötü bir şeyle karşılaşabilirdi." diye konuştu.

"'KURTAR BENİ, BANA SALDIRDI' DİYE BAĞIRDI"

İşe gitmek için evden çıktığı sırada küçük kızın sesini duyan apartman sakini Saniye Özdemir, "Merdivenlerden iniyordum çocuğun sesini duydum. 'Ne yapıyorsun' dedi adama. Adamı görmedim. 'Saniye Teyze kurtar beni adam bana saldırdı' dedi. Ben çocuğu bıraktım, adamın peşinden koştum. Kapının arkasından sadece gölgesini görebildim. Dışarıya çıktım sağa baktım sola baktım kimseyi göremedim. Sonra geri yukarıya çıktım. Aldım çocuğu annesine götürdüm." dedi.

SURİYELİ SAPIK YAKALANDI

Yaklaşık 75 güvenlik kamerası didik didik incelendi. Şüphelinin, Davutpaşa'daki evinde olduğu tespit edildi. Mahallede önlem alan polis, Suriyeli E.A.'yı (21) evinden çıktığı an gözaltına aldı. Taciz şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.