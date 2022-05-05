Esenler'de 19 yaşındaki kadın, başından vurularak öldürüldü

19 yaşındaki Asiye Atalay, kendisini takip eden saplantılı bir şahıs tarafından sokak ortasında başından vurularak hayattan koparıldı.

İstanbul’un Esenler ilçesinde, kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Henüz 19 yaşında olan Asiye Atalay’ın yolu, kendisini takip eden saplantılı şahıs tarafından kesildi.

Kısa bir süre yaşanan tartışmanın ardından şahıs silahını çekti.

Kurtulmak için can havli ile çığlık atan Atalay'ı başından vuran şahıs, koşarak olay yerinden kaçtı. Olan bitene, çevredeki vatandaşlar da şahit oldu.

DHA’nın haberine göre; kanlar içinde kalan Atalay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Genç kadının cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

‘Belki başka bir hayata’

Asiye Atalay'ın sosyal medyada, 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

Katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.