Kimliği belirsiz kişiler tarafından yola atılarak hafif yaralanan ve alkollü olduğu öğrenilen Çiğdem K., kaldırıldığı hastanede olay çıkardı.

İstanbul'un Esenler ilçe sınırlarında kalan Sultangazi-Arnavutköy yolunda plakası ve sürücüsü bilinmeyen araçta yolculuk yapan 4 aylık hamile Çiğdem K., yol kenarına atıldı.

ALKOLLÜ KADIN HASTANEDE ZOR ANLAR YAŞATTI

Olaya tanık olanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alkol aldığını söyleyen ve hafif yaralanan Çiğdem K., ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneyi birbirine katan Çiğdem K., tedavi olmayı reddetti. Hastanenin önünde oturan kadın sağlık personellerine ve kendisine yardımcı olmak isteyen görevlilere hakaret etti.

Esenler'de 4 aylık hamile kadın otomobilden yola atıldı ViDEO

"YERDE KIVRANIYORDU"

Ayakta durmakta güçlük çeken kadın, daha sonra bir taksiye bindirilerek evine gönderildi. Olay anını anlatan görgü tanıklarından Ahmet Ömer Taşkın "Arkadaşlarla oturmuş sohbet ediyorduk. Bir anda bir araba geldi. Bir kadını yola doğru fırlattılar. Ondan sonra gaza basıp gittiler. Kadın yerde kıvarnıyordu. Polis ve sağlık ekiplerini aradık. Ambulans geldi. Hastaneye kaldırıldı. Araçta kaç kişi olduğunu göremedik" dedi.