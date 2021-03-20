Esenler'de 5 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Otogar istikametinde ilerleyen aracın sürücüsünün ani fren yapması nedeniyle 5 araç zincirleme kazaya karıştı. 2 kişi yaralanırken, trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.

İstanbul'un Esenler ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü ani şekilde fren yaptı.

Arkasından gelmekte olan ticari taksi de duramayarak ani fren yapan otomobile çarptı.

Ardından, bir araç, bir motosiklet ve bir kamyonet kazaya karıştı.

2 SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü omzunun üstüne düşerek sürüklenmeye başladı. Otomobil sürücüsü ise başını vurarak hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsünün tedavisi ayakta yapıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Polis ekipleri, kazadan dolayı başka bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik akışını tek şeritten sağladı.

Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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"MOTORSİKLETLİ UÇTU"

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, “En önde KİA var. Onun önünde bir araç fren yapıyor. KİA duramıyor. Ticari taksi KİA’ya vuruyor. Benim önümde de motosiklet vardı. Motosiklet ticari taksiye vurdu. Ben motosiklete vurmamak için arabayı sağ taraftan kurtarmaya çalıştım. Kurtaramadım, taksiye vurdum. Kazaya 5 araç karıştı. Ticari taksinin sürücüsünün başında sıkıntı var. Motosikletlinin omzunda problem var. Çünkü bayağı uçtu” dedi.











