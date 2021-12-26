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Esenler'de 91 bin 938 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Esenler'de 91 bin 938 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Oruçreis Mahallesi üzerinde yapılan denetimde, reçetesiz ve kaçak satışı yapılan 91 bin 938 ilaç ve ürün ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı.