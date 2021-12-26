- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenler'de 91 bin 938 adet kaçak ilaç ele geçirildi
Esenler'de 91 bin 938 adet kaçak ilaç ele geçirildi
Oruçreis Mahallesi üzerinde yapılan denetimde, reçetesiz ve kaçak satışı yapılan 91 bin 938 ilaç ve ürün ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı.
- İHA
- 26.12.2021 - 17:53
- Güncelleme : 26.12.2021 - 17:54
Reçetesiz kaçak ilaç satışının önlenmesi adına emniyet müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında, Esenler'in Oruçreis Mahallesi'nde denetim gerçekleştirildi.
91 BİN 938 REÇETESİZ İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Denetimlerde kaçak olduğu değerlendirilen farklı markalara ait 4 bin 96 kutu halinde toplam 91 bin 938 adet reçetesiz ilaç ve ürün ele geçirildi.
2 ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI
Konu ile ilgili yakalanan ve “Reçetesiz Kaçak İlaç Üretmek ve Satmak” suçundan dün adli makamlara sevk edilen K.Ö. ve E.S. isimli şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Esenler'de 91 bin 938 adet kaçak ilaç ele geçirildi VİDEO