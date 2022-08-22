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    Esenler’de alkollü taksi şoförü kaza yaparak takla attı

    Aracına alkollü şekilde binen şoför, kontrolü kaybederek seyir halindeki araca çarptı. Ardından takla atan şahıs, aracın içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
    • 22.08.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 09:00
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    Esenler’de alkollü taksi şoförü kaza yaparak takla attı

    Alkollü araç kullanımı bir kazaya daha neden oldu...

    Bu kez görüntülerin adresi İstanbul Esenler.

    Taksi şoförlüğü yapan Cengiz M., aracına alkollü bir şekilde bindi.

    Takla attı

    Seyir halinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden şahıs önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, takla atarak durdu.

    Sürücü aracın içinde sıkışırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar Cengiz M.'yi sıkıştığı yerden çıkarmak için yardımcı oldu.

    Esenler’de alkollü taksi şoförü kaza yaparak takla attı ViDEO

    Esenler’de alkollü taksi şoförü kaza yaparak takla attı #1

    Hastaneye kaldırıldı

    Öte yandan olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sıkıştığı yerden çıkarılan şoför yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Araçta ise herhangi bir yolcunun olmadığı öğrenildi.

    Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı

    Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

    İHA'nın aktarımına göre; taksi ve kazaya karışan diğer otomobil çekici ile kaldırıldı.

    Esenler’de alkollü taksi şoförü kaza yaparak takla attı #2


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