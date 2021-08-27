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- Esenler'de ambalaj yüklü kamyonet devrildi
Esenler'de ambalaj yüklü kamyonet devrildi
- DHA
- 27.08.2021 - 13:22
- Güncelleme : 27.08.2021 - 13:41
İstanbul'un Esenler ilçesi Oruçreis Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde, Vehbi Polat'ın kullandığı ambalaj yüklü 77 AZ 361 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kamyonet bariyerlere çarparak devrilirken, sürücü Polat yara almadan kazayı atlatmayı başardı.
KAMYONETTE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Devrilen kamyonetin çarpması sonucu yol üzerindeki yön tabelası yıkılırken, kamyonette hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Esenler'de ambalaj yüklü kamyonet devrildi ViDEO
SÜRÜCÜ KAZANIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Kamyonetin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kamyonet sürücüsü Vehbi Polat, "Kamyonette yük, sol tarafa yakındı. Bir an direksiyonu hafiften sağa kırdım. Kamyonet devrildi. Kamyonet, plastik ambalaj yüklü." dedi.