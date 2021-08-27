Euro
9.877
-0.05%
Dolar
8.3955
0.09%
Altın
484.31
0.24%
Borsa
1.455
0.45%
Bitcoin
401.735
0.86%
EXEN Coin
27.06
4.15%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Esenler'de ambalaj yüklü kamyonet devrildi

    Ambalaj yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilirken, sürücü Vehbi Polat ise yara almadan kurtuldu. Kamyonda devrilme sonucu maddi hasar meydana geldi.
    • DHA
    • 27.08.2021 - 13:22
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 13:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenler'de ambalaj yüklü kamyonet devrildi

    İstanbul'un Esenler ilçesi Oruçreis Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde, Vehbi Polat'ın kullandığı ambalaj yüklü 77 AZ 361 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    Kamyonet bariyerlere çarparak devrilirken, sürücü Polat yara almadan kazayı atlatmayı başardı.

    KAMYONETTE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Devrilen kamyonetin çarpması sonucu yol üzerindeki yön tabelası yıkılırken, kamyonette hasar meydana geldi.

    Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Esenler'de ambalaj yüklü kamyonet devrildi ViDEO

    Esenler de ambalaj yüklü kamyonet devrildi #1

    SÜRÜCÜ KAZANIN ARDINDAN AÇIKLAMA  YAPTI

    Kamyonetin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Kamyonet sürücüsü Vehbi Polat, "Kamyonette yük, sol tarafa yakındı. Bir an direksiyonu hafiften sağa kırdım. Kamyonet devrildi. Kamyonet, plastik ambalaj yüklü." dedi.

    Esenler de ambalaj yüklü kamyonet devrildi #2

    Esenler de ambalaj yüklü kamyonet devrildi #3

    Esenler de ambalaj yüklü kamyonet devrildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir