Esenler'de ayakkabı çalan hırsız merdivenlerden düştü

Girdiği binada kapı önünde bırakılan ayakkabıları seçerek çalan şahıs, kaçış sırasında merdivenlere kapaklandı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Oruç Reis Mahallesi'nde bir binanın dış kapısını açık bulan hırsız, dairelerin önünde bulunan ayakkabıları gözüne kestirdi.

Tüm ayakkabıları inceleyerek eski olup, olmadıklarını kontrol eden ve beğendiklerini eline alan hırsız, diğer kattaki dairelerin önüne geldi.

KAÇARKEN MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Görüntülendiğinden habersiz çok sayıda ayakkabıyı çaldıktan sonra kaçmak isteyen hırsız, o sırada ise ufak bir kaza yaşadı. Merdivenlerden inen hırsız dengesini kaybedip, yere düştü. Panikle ayağa kalkan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı.

Esenler'de seçerek ayakkabı çalan hırsız, merdivenlerden düştü