Esenler’de bekçilerle mahalleli arasında arbede

Bekçiler ile şüphelenip kimlik sordukları mahalle sakinleri arasında arbede çıktı. 2 şüpheliye ceza kesilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yine bir bekçi-mahalleli kavgası…

Görüntünün adresi İstanbul’un Esenler ilçesi Fatih Mahallesi…

Kimlik sordular, kavga çıktı

Önceki gün devriye gezen bekçiler, şüpheli bulup durdurdukları kişilerin kimliklerini kontrol etmek istedi.

Durdurulan kişilerden ikisi, bekçilere kimliklerini göstermeye yanaşmadı.

Bunun üzerine bekçiler ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı.

Arbedeye dönüştü

Uzayan tartışma daha sonra arbedeye dönüştü.

DHA’nın haberine göre arbedenin sonlandırılmasının ardından iki kişiye, “Kamu görevlisine kimlik veya adresle ilgili bilgi vermekten kaçınma” kapsamında bin 600'er lira para cezası kesildi.

Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.