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    Esenler’de bir kadın, merdivende dengesini kaybedip yola düştü

    Bir iş yerinin merdivenini çıkmak isteyen kadın, dengesini kaybedince kendisini arabanın altında buldu. Kadının ölümden döndüğü akılalmaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 05.03.2022 - 10:46
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    Esenler’de bir kadın, merdivende dengesini kaybedip yola düştü

    Geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00 sıralarında İstanbul’un Esenler ilçesi Davutpaşa Mahallesi’ndeki bir iş yerinin önünde bulunan merdiven basamağına adım atan kadın, dengesini kaybedince caddeye doğru düştü.

    Kadının düştüğünü fark eden sürücü ani bir manevra yaptı.

    Ezilmekten son anda kurtulan kadını gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    AKILALMAZ KAZA KAMERADA

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hafif yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Ezilmekten son anda kurtulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan akılalmaz kaza kameraya yansıdı.

    “TESADÜFEN AMBULANS GEÇİYORDU”

    Görgü şahidi İsmail Doğan isimli esnaf, “O gün kapı önündeydim. Sırtım dönüktü. Bir ses duydum. Yerde kadının yattığını gördüm. Tesadüfen ambulans geçiyordu, ilk müdahalesini yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.” ifadelerini kullandı.

    Esenler’de bir kadın, merdivende dengesini kaybedip yola düştü #1

    Esenler’de bir kadın, merdivende dengesini kaybedip yola düştü #2

    Esenler’de bir kadın, merdivende dengesini kaybedip yola düştü #3


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