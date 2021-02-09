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    Esenler'de çatılar uçtu, eşyalar ortalıkta kaldı

    İstanbul'da bazı ilçelerde etkili olan fırtına, evlerin çatılarını uçurdu. Bir çatının uçmasının ardından evin içindeki eşyalar gözüktü.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 14:01
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 14:02
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    Esenler'de çatılar uçtu, eşyalar ortalıkta kaldı

    Esenler Oruç Reis Mahallesi 626 Sokak’ta, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebi ile bir çatıdan kopan parçalar başka binanın üzerine uçtu. Bazı kopan parçalar ise araçların üzerine düştü.

    Fırtınanın etkisi ile etrafa savrulan eşyalar havadan görüntülendi. Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirilirken, çevrede gözle görülür maddi hasar meydana geldi.

    SOKAK KAPATILDI

    Polis sokağı kapatırken, çatıyı kaldırma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Çatısı uçan binada ise onarım çalışması başlatıldı.

    Esenler de çatılar uçtu, eşyalar ortalıkta kaldı #1

    YIKINTI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Rüzgardan etkilenen binalar havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, çatısı uçan apartmanın üst katında bulanan eşyaların adeta ortalığa dağıldığı ve fırtınanın geride bıraktığı hasar görüldü.

    Esenler de çatılar uçtu, eşyalar ortalıkta kaldı #2

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