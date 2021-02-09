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Esenler'de çatılar uçtu, eşyalar ortalıkta kaldı

Esenler'de çatılar uçtu, eşyalar ortalıkta kaldı

İstanbul'da bazı ilçelerde etkili olan fırtına, evlerin çatılarını uçurdu. Bir çatının uçmasının ardından evin içindeki eşyalar gözüktü.