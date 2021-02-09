- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenler'de çatılar uçtu, eşyalar ortalıkta kaldı
Esenler'de çatılar uçtu, eşyalar ortalıkta kaldı
İstanbul'da bazı ilçelerde etkili olan fırtına, evlerin çatılarını uçurdu. Bir çatının uçmasının ardından evin içindeki eşyalar gözüktü.
- İHA
- 09.02.2021 - 14:01
- Güncelleme : 09.02.2021 - 14:02
Esenler Oruç Reis Mahallesi 626 Sokak’ta, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebi ile bir çatıdan kopan parçalar başka binanın üzerine uçtu. Bazı kopan parçalar ise araçların üzerine düştü.
Fırtınanın etkisi ile etrafa savrulan eşyalar havadan görüntülendi. Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirilirken, çevrede gözle görülür maddi hasar meydana geldi.
SOKAK KAPATILDI
Polis sokağı kapatırken, çatıyı kaldırma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Çatısı uçan binada ise onarım çalışması başlatıldı.
YIKINTI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Rüzgardan etkilenen binalar havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, çatısı uçan apartmanın üst katında bulanan eşyaların adeta ortalığa dağıldığı ve fırtınanın geride bıraktığı hasar görüldü.