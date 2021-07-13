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    Esenler’de cep telefonunu gasbetmek istediği şahsı defalarca bıçakladı

    Kimliği belirsiz bir şahıs, yabancı uyruklu bir vatandaşın cep telefonunu alamayınca defalarca bıçakladı. Yabancı uyruklu vatandaş, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 10:08
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    Esenler’de cep telefonunu gasbetmek istediği şahsı defalarca bıçakladı

    İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Kemer Mahallesi 912 Sokak'ta, kimliği belirsiz bir kişi yolda beklemeye başladı.

    Kuaförden çıkan yabancı uyruklu bir vatandaşı yanına çağıran kimliği belirsiz şahıs, cep telefonunu istedi.

    Yabancı uyruklu vatandaş, cep telefonunu vermeye yanaşmadı. Bunun üzerine kimliği belirsiz şahıs, yabancı uyruklu vatandaşı defalarca bıçakladı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Olay anları çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, gencin darbedildikten sonra yere düştüğü ve saldırgan tarafından defalarca bıçaklandığı görüldü.

    Esenler’de cep telefonunu gasbetmek istediği şahsı defalarca bıçakladı VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi yapıp durumu ekiplere haber verdi.

    Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Esenler’de cep telefonunu gasbetmek istediği şahsı defalarca bıçakladı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından Başkaşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

    Esenler’de cep telefonunu gasbetmek istediği şahsı defalarca bıçakladı #2

    Esenler’de cep telefonunu gasbetmek istediği şahsı defalarca bıçakladı #3

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