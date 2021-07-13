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- Esenler’de cep telefonunu gasbetmek istediği şahsı defalarca bıçakladı
Esenler’de cep telefonunu gasbetmek istediği şahsı defalarca bıçakladı
- DHA
- 13.07.2021 - 09:24
- Güncelleme : 13.07.2021 - 10:08
İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Kemer Mahallesi 912 Sokak'ta, kimliği belirsiz bir kişi yolda beklemeye başladı.
Kuaförden çıkan yabancı uyruklu bir vatandaşı yanına çağıran kimliği belirsiz şahıs, cep telefonunu istedi.
Yabancı uyruklu vatandaş, cep telefonunu vermeye yanaşmadı. Bunun üzerine kimliği belirsiz şahıs, yabancı uyruklu vatandaşı defalarca bıçakladı.
KAMERAYA YANSIDI
Olay anları çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, gencin darbedildikten sonra yere düştüğü ve saldırgan tarafından defalarca bıçaklandığı görüldü.
Esenler’de cep telefonunu gasbetmek istediği şahsı defalarca bıçakladı VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi yapıp durumu ekiplere haber verdi.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından Başkaşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.